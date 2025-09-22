MusicalStore2005 celebra 20 anni di attività

Vent’anni fa nasceva ad Altamura, in provincia di Bari, un progetto che avrebbe cambiato il modo di acquistare strumenti musicali in Italia: MusicalStore2005. Oggi, quello che era un’intuizione coraggiosa, è diventato uno dei principali punti di riferimento online per chi cerca strumenti, accessori, prodotti audio e materiali per la didattica musicale.

L’avventura prende forma nei primi anni Duemila, quando la passione per la musica e per le tecnologie digitali si incontrano, dando vita a un’idea pionieristica: proporre strumenti musicali esclusivamente sul web, in un periodo in cui il commercio elettronico era ancora agli albori e le connessioni a 56k. Una scommessa che, nonostante gli ostacoli iniziali, si è rivelata vincente.

Il 2013 rappresenta un anno chiave: l’azienda si trasferisce in una sede di 800 mq nella zona industriale di Altamura, dotata di spazi espositivi, uffici e logistica interna. Una crescita che ha permesso di migliorare i servizi e rispondere a un numero sempre più ampio di clienti.

Oggi i numeri parlano da soli: oltre 400.000 clienti attivi, più di mezzo milione di ordini gestiti, un team di 15 collaboratori e una reputazione consolidata nel settore. Ma ciò che contraddistingue MusicalStore2005 non sono solo i risultati raggiunti, bensì la capacità di restare fedele alla passione che ne ha ispirato la nascita.

Un impegno che si riflette anche nel rapporto con il mondo della scuola. Lo store, infatti, supporta docenti e studenti mettendo a disposizione strumenti e materiali acquistabili attraverso iniziative come la Carta Docente, la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito. Inoltre, è abilitato sulla piattaforma MEPA per forniture ad enti pubblici e istituti scolastici, rafforzando così il legame con la formazione e la didattica musicale.

Dopo vent’anni di storia, MusicalStore2005 continua a guardare avanti con lo stesso spirito innovativo con cui ha iniziato, puntando a rendere la musica accessibile a un pubblico sempre più ampio.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO