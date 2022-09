Il Banco dei Desideri per realizzare il sogno di un bambino

Sono 1,4 milioni i minori in povertà assoluta e che dunque non hanno la possibilità di tornare in classe con tutto l’occorrente per affrontare il nuovo anno scolastico e di cui dispongono i loro compagni.

Per questo a loro, a questi bimbi, dai 3 ai 14 anni, che vivano tanto disagio, dal 17 al 18 settembre, è dedicata la quarta edizione del “Banco dei Desideri”, l’evento annuale promosso dalla Fondazione “Mission Bambini” in collaborazione con Librerie Feltrinelli: lungo le due giornate, in 111 librerie la Feltrinelli di oltre 70 città italiane, sarà possibile acquistare libri, giochi e prodotti di cartoleria da donare a questi piccoli studenti in difficoltà.

Mission Bambini si occuperà poi di distribuire il materiale raccolto nelle librerie Feltrinelli ad altrettante scuole primarie e secondarie di primo grado e centri per l’infanzia distribuiti su tutto il territorio italiano che accolgono questi studenti meno fortunati. Nelle tre precedenti edizioni del “Banco dei Desideri” sono stati raccolti 30mila prodotti scolastici, per un valore complessivo di oltre 115mila euro.

Per conoscere le librerie aderenti e per maggior informazioni: www.missionbambini.org e www.lafeltrinelli.it.

A questo link è inoltre possibile ascoltare il podcast “Ricordi”, realizzato in occasione del Banco dei desideri: https://rss.com/podcasts/ricordi-banco-dei-desideri/