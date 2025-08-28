Il bullismo e schegge di paura, romanzo breve di Michele Vario

Di Michele Vario, docente e giornalista, esce per GrausEdizioni, “Schegge di attimi perduti”, 15,00€, 50 pp, un romanzo breve assimilabile per certi versi anche a un racconto lungo, dalla facile lettura ma dal contenuto assolutamente attuale: i conflitti di classe e il bullismo, con l’estremo esito dell’esilio nella propria stanza di Hikikomori.

Con ogni probabilità, è una di quelle tante esperienze che giornalmente si vivono nelle scuole secondarie superiori, quando il ragazzo più debole, che in questo libro si chiama Lorenzo, subisce le angherie di una squadra di prepotenti-bulli contro cui si schiera Fabio, l’amico generoso ma anche il fidanzato della ragazza della quale si è invaghito, imbrigliato nei primi giovanili turbamenti.

Sullo sfondo la scuola e gli insegnanti, mentre la storia si dipana lungo una traiettoria dettata dal caso e dal finale triste, ma forse con la lieve speranza che tutto alla fine possa risolversi, grazie proprio a due donne: Loredana, la ragazza delle cui tenerezze il ragazzo è preso, e la madre che, separata, ha il gravoso compito di sorreggere il fragile giovane, amante della chitarra e della musica, piuttosto che dello scontato gioco del calcio, che però tutti amano e praticano.

Narrazione non scontata, riporta uno spaccato di vita vissuta in una qualunque scuola, mentre la sinistra ombra del computer, diventa il pericoloso “ospite inquietante”, viatico della solitudine e del disagio dei nostri ragazzi.