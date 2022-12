Il cambiamento climatico diventa materia scolastica negli Stati Uniti

A partire dal prossimo anno scolastico, il Connecticut diventerà uno dei primi Stati americani a imporre lo studio del cambiamento climatico nelle scuole pubbliche come parte del curriculum scientifico.

La nuova legge fa parte dei tentativi dello Stato di rispondere alle preoccupazioni sulla breve durata – e in alcuni casi sull’assenza – degli studi sui cambiamenti climatici nelle classi. Il requisito segue le orme del New Jersey, che nel 2020 è diventato il primo Stato americano a imporre l’educazione al cambiamento climatico K-12 in tutti i distretti scolastici.

Attualmente, quasi il 90% delle scuole pubbliche del Connecticut include lo studio del cambiamento climatico nei propri programmi, tuttavia, rendendolo obbligatorio come parte della legge statale dai cinque ai dodici anni, l’educazione al clima diventerà effettivamente protetta dai tagli di bilancio e dalle opinioni politiche.

Christine Palm, rappresentante dello Stato del Connecticut, vicepresidente della commissione per l’ambiente dell’assemblea generale, ha avviato i suoi sforzi legislativi per approvare un mandato di educazione al clima già nel 2018

Attraverso vari sondaggi e petizioni, Palm ha scoperto che per molti studenti ed educatori l’educazione al cambiamento climatico non viene insegnata affatto nelle scuole o non viene insegnata abbastanza. Dobbiamo assolutamente affrontare il problema, che inizia quando i bambini sono molto piccoli. Dobbiamo dotarli degli strumenti per partecipare alla soluzione di un problema che non hanno contribuito a creare, ha aggiunto Palm.

Preoccupazioni dei giovani per la crisi climatica

Un’indagine globale condotta l’anno scorso tra 10.000 bambini e ragazzi di dieci Paesi, tra cui gli Stati Uniti, ha rilevato che il 59% degli intervistati era molto o estremamente preoccupato per la crisi climatica. Sono stati intervistati bambini e giovani (di età compresa tra i 16 e i 25 anni) in dieci Paesi (Australia, Brasile, Finlandia, Francia, India, Nigeria, Filippine, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti; 1000 partecipanti per Paese). Gli inviti a completare l’indagine sono stati inviati tramite la piattaforma Kantar tra il 18 maggio e il 7 giugno 2021. I dati sono stati raccolti sui pensieri e i sentimenti dei partecipanti riguardo ai cambiamenti climatici e sulle risposte dei governi ai cambiamenti climatici.

Oltre il 50% ha riferito di provare emozioni come tristezza, ansia, rabbia, impotenza e senso di colpa. Il 75% degli intervistati ha dichiarato di pensare che il futuro sia spaventoso.

Con l’ansia legata al clima che si diffonde sempre più tra i giovani, molti docenti sono determinati a livello mondiale ad insegnare non solo i problemi, ma anche le soluzioni. Aggiornare i programmi di studio significa anche dare risposte e considerare il cambiamento climatico una materia scientifica altamente interdisciplinare, che prevede elementi di scrittura, per esempio la capacità di analizzare l’alfabetizzazione mediatica; elementi di matematica, come essere in grado di calcolare e cogliere gli effetti nel tempo utilizzando statistiche e scienze; e c’è l’arte come modo per mobilitare l’azione collettiva.