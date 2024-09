Il direttore dell’Ocse si congratula con Valditara: “Da Italia mai così tanta attenzione”

Andreas Schleicher, direttore Ocse per l’Istruzione, a margine della presentazione del Rapporto Education at a Glance 2024, che si è tenuta a Roma, rivolgendosi al ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, ha detto, elogiandolo:

“Voglio ringraziare il ministro Valditara e l’Italia per il loro ruolo di leadership internazionale nell’ambito dell’istruzione, che è stato particolarmente evidente nel G7. Negli ultimi anni non ricordo nessuna presidenza che abbia posto così tanta enfasi sull’istruzione nell’agenda italiana”.

Bontà sua, verrebbe da dire, per un riconoscimento inatteso, visto che la nostra scuola è sempre risultata agli ultimi posti nelle graduatorie elaborate proprio dall’Ocse, sia per quanto riguarda le strutture, sia le dispersioni con gli abbandoni e sia i livelli di competenze degli alunni, a parte stipendi ed età media dei prof.

Il ministro dell’Istruzione, a sua volta, di fronte a tento encomio ha risposto con un tweet su X:” Ringrazio il direttore Andreas Schleicher per l’importante apprezzamento manifestato a margine della presentazione odierna del Rapporto Ocse “Education at a Glance 2024”. Continuiamo con determinazione il cammino delle riforme”.

Ma ha pure detto, nella stessa occasione: “Emergono da questo rapporto dati molto positivi; per esempio il numero di Neet è passato dal 2016 al 2023 dal 32% al 21% per gli uomini e al 20% per le donne, quindi è doppiamente positivo perché si riduce maggiormente per le donne. Nei Paesi Ocse il tasso di discesa è stato enormemente inferiore”.

Altro dato interessante, ha aggiunto, “si va a sommare a un altro dato destinato a rendere più equa in prospettiva la composizione sociale delle classi dirigenti della nostra società. Le ragazze infatti conseguono risultati migliori pressocché ovunque, e anche in Italia”.