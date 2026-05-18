Il docente non può negare allo studente la richiesta di andare in bagno. Si tratta di un diritto fondamentale della persona

Per uno studente andare in bagno, anche alla prima ora di lezione oppure durante una verifica scritta, è un diritto fondamentale che non può essere negato dal docente. Quindi il docente non dovrebbe mai negare allo studente una richiesta di andare in bagno.

Regolamenti di Istituto e uso dei servizi igienici

È utile sapere che in tutti i regolamenti di Istituto delle nostre scuole, c’è una disposizione normativa che regola l’utilizzo, da parte degli studenti, dei servizi igienici. Tale regolamento viene approvato dai Consigli di Istituto e poi pubblicato nell’apposito albo dedicato alle delibere dell’organo collegiale. In tali regolamenti dovrebbe sempre essere evidenziata la norma che garantisce l’accesso degli studenti ai servizi igenici della scuola, in casi di urgenza, a qualsiasi orario e anche durante le prove di verifica. Nei suddetti regolamenti molto spesso si vieta l’accesso ai bagni, alla prima e ultima ora di lezione, specificando che è comunque consentito l’uso dei bagni in casi di urgenza e che le richieste degli studenti per i propri bisogni fisiologici non possono essere negate dai docenti.

Contestazioni sul divieto dell’uso dei bagni

Non sono rare le contestazioni, anche mediatiche e di denuncia alle autoriità competenti, di genitori di studenti a cui viene impedito l’uso costante dei servizi igienici in alcune scuole. La contestazione si riferisce all’impugnazione di regolamenti di Istituto che vietano, in modo categorico ed assoluto, l’utilizzo dei bagni nelle prime ore di scuole e addirittura nell’ultima ora di lezione. Un divieto dell’uso dei servizi igienici che non trova fondamento giuridico, in quanto il bisogno fisiologico di un bambino o di un adolescente è un diritto fondamentale della persona.

Quindi è sempre consigliabile, a prescindere dai possibili divieti imposti dal regolamento di Istituto, che un docente non vada a negare la legittima richiesta di uno studente di andare in bagno.