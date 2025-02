Spesso l’amministrazione pubblica, nonostante i crediti vantati derivanti dalle sentenze di condanna emanate dalla Corte di Conti, non riesce per varie ragioni ad effettuarne la riscossione. A carico del Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione creditrice come previsto dall’art. 24, c. 4 del Codice di Giustizia Contabile, diventa responsabile dell’avvio della procedura, della riscossione e della rendicontazione.

