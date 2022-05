Il M.I. presente al Salone del libro di Torino: “La parola giusta. Legalità e giustizia tra scuola, cultura e società”

Il Ministero dell’Istruzione sarà presente alla XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 19 al 23 maggio 2022, con uno stand in cui saranno illustrate le principali attività e i progetti attivati per e con le scuole; il ministro Bianchi parteciperà alla cerimonia d’inaugurazione.

Lo slogan di quest’anno scelto dal Ministero è “La parola giusta. Legalità e giustizia tra scuola, cultura e società”, in vista del trentennale delle stragi mafiose di Capaci e di via D’Amelio.

Educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, responsabile e promozione della lettura attraverso la valorizzazione e l’incremento delle biblioteche scolastiche: questi i temi scelti, mentre si susseguiranno incontri, laboratori, convegni su diverse tematiche, dall’educazione civica alla lotta contro lo spreco alimentare. E ancora i progetti dedicati all’accoglienza degli studenti ucraini, il supporto ai percorsi di apprendimento dei minori stranieri non accompagnati, l’incontro della scuola con il mondo dei detenuti e molto altro.

Questo il calendario degli eventi