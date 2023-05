Il M5S attacca Valditara: “ancora una volta zero risposte, ma stavolta la misura comincia davvero ad essere colma”

Oggi, mercoledì 3 maggio, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto ad alcune interrogazioni parlamentari su diversi temi.

Gli esponenti del M5S in Commissione Istruzione alla Camera, Susanna Cherchi e Gaetano Amato, dopo l’intervento in aula al question time non si ritengono soddisfatti e affermano: “È passata una settimana da quando maggioranza e governo hanno bocciato la nostra mozione contro gli accorpamenti e le chiusure di scuole paventati in legge di bilancio. Parliamo di ben 700 istituti a rischio nel prossimo anno scolastico, eppure sembra che siamo gli unici a combattere contro questa prospettiva nefasta”. E continuano: “Oggi al question time alla Camera abbiamo riproposto il tema al ministro Valditara, che solo pochi giorni fa ha lanciato una fantomatica e fumosa “Agenda Sud”, di cui al momento resta traccia solo sulle agenzie di stampa senza che sia stato in grado di fornire qualche dettaglio in più. Valditara ignora o fa finta di ignorare che le chiusure colpiranno soprattutto il Mezzogiorno, che più di ogni altro soffre la dispersione scolastica. Se questo lo rende nervoso ci dispiace, ma ad arrabbiarsi saranno soprattutto famiglie e studenti, con buona pace delle parole al vento sulla natalità”.

“Se poi a tutto questo aggiungiamo la prospettiva delle autonomie di Calderoli, che spaccheranno il sistema scolastico nazionale, e tutti i problemi lasciati irrisolti come quello degli specializzati all’estero sul sostegno, il sovraffollamento, il precariato e gli stipendi del personale scolastico, il quadro si fa davvero inquietante. Su tutto questo ancora una volta da Valditara zero risposte, ma stavolta la misura comincia davvero ad essere colma”, concludono.