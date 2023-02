Il metodo di studio va insegnato o è una competenza a carico degli studenti?

Il metodo di studio è determinante per ogni studente, senza un buon metodo si rischia di faticare abbastanza nello studio senza pervenire a risultati congruenti. Spesso e volentieri esso viene anche valutato per determinare la valutazione. Ma è possibile migliorare il metodo di studio degli alunni? La risposta è sì. Il problema è come? Cerchiamo di dare una risposta a questo interrogativo.

Non esiste un metodo di studio valido per tutti gli alunni ma ognuno ha bisogno di utilizzare un metodo personalizzato. Gli alunni non apprendono tutti alla stessa maniera, ma vi sono delle differenze correlate ai diversi stili di apprendimento che in ogni soggetto coesistono in gradi e combinazioni diversi.

Ebbene, per stabilire quali siano per gli alunni i metodi di studio più efficaci è necessario che conoscano i propri stili di apprendimento. A tal scopo sono stati prodotti da eminenti autori molteplici test e questionari con caratteristiche appropriate all’età degli studenti che consentono di stabilire quali siano i propri stili e in che maniera interagiscano tra di loro. Essere a conoscenza di queste caratteristiche è essenziale per poter individuare il metodo di studio più valido per ciascuno.

Mediante dei training mirati, quindi, agli studenti vengono fornite indicazioni chiare e concrete sul come utilizzare le proprie caratteristiche di apprendimento al fine di ottenere risultati migliori nello studio a casa e a scuola. Il tutto a vantaggio del rendimento scolastico, della gratificazione e della motivazione.

Carlo Salvitti