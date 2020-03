Il MUSE di Trento lancia tanti progetti virtuali per la curiosità di grandi e piccini

Restare sempre in casa non è facile in questi giorni di pandemia, specialmente per i ragazzi.

Ecco allora tanti progetti virtuali che intrattengono stimolando la curiosità.

Il MUSE (Museo delle Scienze) di Trento, meta ogni anno di migliaia di scolaresche, adesso chiuso fino al 3 aprile come tutti i musei, lancia la piattaforma digitale Il MUSE per #iorestoacasa, progetto volto a offrire opportunità educative al mondo della scuola e mettere a disposizione di tutti contenuti e approfondimenti scientifici.

Il MUSE si propone di stare virtualmente vicino al pubblico, coinvolgendolo in attività di esplorazione e partecipazione a distanza, nella convinzione che soprattutto in questi momenti la cultura sotto ogni forma diventa un bene di primaria necessità.

Nei prossimi giorni sono previste tante iniziative per combattere la noia e stare assieme, rimanendo comodamente a casa. Basta sintonizzarsi attraverso i propri smartphone, tablet e pc al sito www.muse.it e sui canali Instagram (@museomuse), Facebook (@musetrento), Youtube (MUSE Museo delle Scienze) e Spreaker (MUSE*OnAir*)

Gli hashtag da seguire sono #iorestoacasa #museichiusimuseiaperti #ilmusenon(ti)molla.

Tra le varie proposte possiamo trovare: