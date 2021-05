Il nodo degli stipendi della scuola sul tavolo del Governo; molte attese, ma poche speranze [VIDEO]

In vista della possibile apertura del tavolo contrattuale si torna a parlare del problema degli stipendi del personale della scuola e soprattutto della differenza fa gli stipendi dei docenti e quelli dei dirigenti scolastici.

Tutti confidano in adeguamenti generalizzati, poiché nel Recovery Plan si parla proprio di valorizzazione della professionalità docente e anche il ministro Bianchi, nella sua recente audizione in Parlamento, ha parlato della valorizzazione della professionalità del personale scolastico.

Per ora però le risorse disponibili per il rinnovo contrattuale della scuola sono contenute, non si va al di là del 4% complessivo; per il momento ci sono quindi ben poche possibilità che la forbice esistente fra stipendi della scuola quelli di altri comparti si riduca.



Di tutto questo e altro ancora si parla nel nostro video di oggi.