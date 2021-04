Il nuovo report Aifa: le segnalazioni avverse vaccino per vaccino

L’agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha pubblicato il suo terzo report di farmacovigilanza sui vaccini. Nelle stesse ore il Ministro della Salute Roberto Speranza ha riferito alla Camera dichiarando: “AstraZeneca è efficace, sicuro e salva vite. 18 eventi fatali su 32 milioni di vaccinazioni. Auspico presto chiarezza per iniziare a usare J&J.”

E in relazione ai cambiamenti di piano vaccinale (che hanno portato a dare lo stop alla vaccinazione degli ultimi 400 mila, tra Ata e insegnanti, del personale scolastico), ha aggiunto: “Vaccinare prima gli anziani è corretto perché consente di salvare vite umane e questa è la cosa più importante.”

Focus su AstraZeneca

Un focus particolare di Aifa sul vaccino AstraZeneca, ora Vaxzevria. Si sono verificati, entro 2 settimane dalla vaccinazione, dei casi molto rari di trombi associati a bassi livelli di piastrine nel sangue. Su un totale di 62 casi inseriti in Eudravigilance (il database dell’Agenzia europea per i medicinali, operativo da dicembre 2001, per raccogliere segnalazioni di sospette reazioni indesiderate a farmaci), in Italia sono stati segnalati 7 casi (con due decessi) di trombosi dei seni venosi intracranici (CSVT) fino al 22 marzo 2021 e 4 casi (con due decessi) di trombosi di più vasi sanguigni in sede atipica sui 24 inseriti nello stesso periodo nella rete di sorveglianza europea.

L’approfondimento a livello nazionale di queste segnalazioni è condotto con il supporto di un ‘Gruppo di lavoro per la valutazione dei rischi trombotici da vaccini anti-Covid-19’, costituito da alcuni dei massimi esperti nazionali di trombosi ed emostasi. Gli eventi avversi non noti sono oggetto di continuo approfondimento a livello nazionale ed europeo, evidenzia l’Aifa.

Segnalazioni gravi relative a tutti i vaccini

Quanto al monitoraggio generale di tutti i vaccini, nel comunicato Aifa si legge:

Le segnalazioni gravi corrispondono al 7,1% del totale, con un tasso di 36 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose (prima o seconda) e dal possibile ruolo causale della vaccinazione.

La maggior parte delle segnalazioni sono relative al vaccino Comirnaty (81%), il Pfizer, insomma, finora il più utilizzato nella campagna vaccinale (68% delle dosi somministrate), con un aumento delle segnalazioni per il vaccino Vaxzevria (17%) a seguito dell’incremento dell’uso di questo vaccino (27% delle dosi somministrate). Le segnalazioni relative al vaccino Moderna rappresentano invece il 2% del totale e sono proporzionali al numero più limitato di dosi somministrate (5%).

