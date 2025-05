Il piombo in oro? Il Cern realizza il sogno degli alchimisti

Ne erano nate perfino società segrete di alchemica ricerca, sette legate ad altre sette per “settare” il magnifico sogno di trasformare il piombo in metallo pregiato e incorruttibile, la materia più volgare in quella degna di ogni ammirazione per la sua lucentezza, resistenza, incorruttibilità: l’oro, con cui si costruivano le maschere dei re defunti e di cui gli imperatori amavano ornarsi e ornare chi gli stava vicino e le residenze, mentre d’oro erano le monete di pregio, quelle più rare, e d’oro erano perfino le suppellettili di certe corti.

E quanta letteratura c’è stata dietro agli alchimisti, a questi sognatori della chimica che si voleva assoggettare alle loro volontà, dal medioevo ai primi dell’Ottocento, mentre una selva enorme di personaggi, più o meno controversi, più o meno affidabili, ci viene incontro tra alambicchi e celle segrete, formule chimiche e lanterne cieche, compresi personaggi illustri che su queta branca primitiva della mutazione alchemica hanno speso fortune, come il sempre nominato Nicolas Flamel, associato alla leggendaria pietra filosofale, che, oltre a dare l’eterna giovinezza, aveva la capacità appunto di trasformare in oro i metalli più vili come appunto il piombo.

Ma alchimiste illustre, e degno prototipo di ogni imbroglio, fu il conte Cagliostro, meglio noto come Giuseppe Balsamo, benchè di alchimia si sia interessato pure un padre della chiesa come San Tommaso d’Aquino o un eretico come Giordano Bruno.

Ebbene quel sogno antico, e funesto, di trasformare il piombo in oro, secondo le antiche prescrizioni alchemiche e le visioni della pietra filosofale, lo ha realizzato, nel terzo millennio, un enorme acceleratore di particelle, detto LHC del Cern di Ginevra, il più potente acceleratore del mondo con i suoi 27 km di circonferenza.

Che ne direbbe Nicolas Flamel ci pare scontato, meno scontato se sapesse che al Cern per arrivare a produrre qualche milionesimo di grammo di oro il procedimento è quantomeno complesso, perché occorre che due nuclei di piombo, viaggiando in direzioni opposte alla velocità della luce, si sfiorino cosicché i campi elettromagnetici possono strappare almeno un neutrone e fino a tre protoni.

In questo modo il piombo, che di protoni ne contiene 82, può diventare oro, che di protoni invece ne ha 79.

E tutto questo traffico, direbbero gli alchimisti prima citati, solo per produrre “86 miliardi di nuclei d’oro che in realtà corrispondono a 29 milionesimi di milionesimi di grammo. Inoltre, i nuclei d’oro prodotti in queste collisioni scompaiono dopo una piccolissima frazione di secondo perché vanno subito a schiantarsi frammentandosi in singoli protoni, neutroni e altre particelle”.

La scienza dunque un’altra volta la vince sulla fantasia e sull’antico sogno, ma nello stesso tempo delude, e non solo il progetto dei bianchi barbuti ricercatori dei secoli passati, accompagnati da gufi e corvi, ma anche noi, tra computer e I.A., perché, se tecnicamente la materia vile può diventare oro e dunque il sogno realtà, diventare ricchi in questo modo rimane in ogni caso una chimera.