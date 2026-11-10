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10.11.2026

La scuola è burocrazia? Gli insegnanti non ci stanno: “Siamo docenti, non impiegati”. Cosa si potrebbe eliminare? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Sara Adorno
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Indice
Docenti, non impiegati
Il sondaggio
Dalla burocrazia al burnout

Circolari, PEI, PDP, verbali e rendicontazioni sono ormai all’ordine del giorno nelle funzioni quotidiane degli insegnanti: si tratta di un carico amministrativo che, secondo diversi diretti interessati, sta assorbendo ore e ore al giorno, oltre che erodere il tempo per insegnare e alimentare il burnout nella categoria.

La Tecnica della Scuola ha deciso di approfondire il tema, attraverso un sondaggio proprio per raccogliere dai lettori le informazioni sul peso della burocrazia nel lavoro quotidiano degli insegnanti. Se poteste eliminare un solo obbligo burocratico, quale scegliereste? È questo il cuore dell’indagine della nostra testata.

PARTECIPA AL SONDAGGIO

Docenti, non impiegati

Il mese di novembre, in particolare, è sommerso di burocrazia tra PEI, PDP, progetti PNRR da completare. Vi sono scuole dove si arriva a pubblicare tra le 500 e le 1.000 circolari l’anno, in media tre al giorno, che si sommano alla compilazione di domande e ad attività varie fuori aula, come i rapporti con i genitori, in una giornata di lavoro che non si esaurisce con il suono della campanella. Ne risulta un’identità professionale schiacciata: troppo tempo dedicato a moduli e piattaforme anziché alla didattica, che dovrebbe restare il cuore del mestiere. Infine, bisogna ricordare che il lavoro amministrativo eccessivo figura tra le principali fonti di stress indicate dai docenti italiani nell’indagine OCSE TALIS 2024.

Il sondaggio

All’interno del sondaggio troverai i seguenti quesiti:

Se potessi eliminare un solo obbligo burocratico, quale sceglieresti?

  • Produzione smisurata di Circolari da leggere
  • Realizzazione di grandi quantità di PDP e PEI e modulistica per studenti con bisogni speciali
  • Produzione continua di relazioni, verbali e rendicontazioni delle attività svolte
  • Quantità spropositata di autorizzazioni per le uscite didattiche
  • Compilazione eccessivamente tempestiva del Registro elettronico di classe

Cosa proporresti come soluzione alla burocratizzazione?

PARTECIPA AL SONDAGGIO

Dalla burocrazia al burnout

Il rischio, per molti docenti, è che questo carico si trasformi in burnout. In un precedente sondaggio della Tecnica della Scuola sull’argomento, a cui hanno partecipato 2.188 insegnanti, il 68% di chi ha meno di 14 anni di servizio si è dichiarato in burnout: una condizione che non riguarda solo i più anziani. La burocratizzazione del ruolo, dunque, non è solo una questione organizzativa, ma investe il benessere di chi lavora a scuola.

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