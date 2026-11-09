Il prof compie novant’anni, 170 ex alunni si ritrovano per festeggiarlo. Durante i compiti usciva dall’aula: “Tanto non sapete copiare”

Una bella storia che dimostra quanto può essere forte il legame tra docenti e studenti, anche a distanza di anni, a distanza di chilometri, anche quando le proprie storie individuali smettono di essere intrecciate. Come riporta Il Corriere della Sera, 170 ex alunni di un liceo di Milano si sono ritrovati per i novant’anni del loro prof di latino e greco, in pensione da trent’anni.

Per festeggiarlo si sono riunite ben dodici classi, con ex alunni provienienti dalla Francia, dalla Spagna, dal Lussemburgo. Il professore faceva registrare i radiogiornali e confrontare il modo in cui emittenti diverse raccontavano la stessa notizia. “Da allora in tutta la mia vita la scelta delle informazioni di cui fidarmi in ogni campo si è sempre basata sull’analisi delle fonti”, ha detto un ex alunno.

La dedica scherzosa

Durante i compiti usciva dall’aula: “Tanto non sapete copiare”. Studenti di orientamenti religiosi e politici diversi trovavano in lui un adulto con cui ragionare. Gli ex alunni gli hanno dedicato una laurea scherzosa in “Decenza della docenza“, specializzazione “Ad ognuno la propria scienza”. La motivazione celebra il rispetto per quel “bagaglio unico, talvolta sgangherato ma profondamente autentico” che ogni ragazzo porta con sé. “Ci hai insegnato la solidarietà, la capacità di ascolto e lo spirito di gruppo”, scrivono gli alunni, “facendo di noi donne e uomini migliori”.

Un’altra celebre rimpatriata

Di rimpatriate tra ex compagni di classe e docenti se ne fanno spesso. Quella di una classe quinta del 1984 di un istituto di Cesena, che ha avuto luogo tempo fa, è stata alquanto speciale. Come riporta Corriere Romagna, gli ex studenti si sono cimentati, nuovamente, nella maturità, stavolta però in maniera molto speciale.

A ritrovarsi sedici ex studenti e quattro insegnanti. L’occasione era di quelle speciali e andava celebrata degnamente, così, dopo il brindisi di benvenuto, si è cominciato con un vero e proprio appello fatto da uno dei prof, che ha potuto utilizzare l’originale registro di classe (pervenuto fra le mani degli organizzatori non si sa bene come) e utilizzato in tutti i ritrovi precedenti.

Il momento più divertente è stata la replica di una sorta di esame di maturità “della memoria” dove gli studenti, sotto l’occhio attento dei professori, hanno dovuto rispondere a un esame scritto contenete numerose domande legate al periodo scolastico, scrivendo le risposte su carta rigorosamente protocollo e consegnandole nel tempo stabilito, pena l’annullamento. I quesiti spaziavano dai soprannomi dati ai professori, alle mete delle gite, ai voti di maturità o al riconoscimento di volti più o meno noti, fino all’indicazione del compagno che faceva più assenze.

Al termine degli scrutini il risultato, espresso rigorosamente in sessantesimi come alla maturità di allora, ha decretato la peggiore memoria storica, premiata con una benaugurante maglietta della Maratona Alzheimer e quella migliore, premiata con un diploma ”alla memoria”.