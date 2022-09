Il Prof Bicromatico: “Ai politici: esiste già una piattaforma per i giovani, si chiama scuola, posate il telefono e fateci un giro”

Il prof Riccardo Giannitrapani, che con il suo blog, “Il Prof Bicromatico” e i suoi social è seguito da migliaia di utenti, ha lanciato una provocazione su Twitter proprio in seguito all’iscrizione sul social dei giovanissimi, TikTok, da parte di alcuni esponenti della politica, ultimo tra tutti il candidato al Senato Vittorio Sgarbi.

Riportiamo la dichiarazione:

“Minuscolo suggerimento alla politica affascinata da TikTok: esiste da tanto una piattaforma per i giovani interattiva, inclusiva, multimediale e pluridisciplinare, un presidio democratico che dà voce a tutti e a tutte. Si chiama scuola. Posate il telefono e fateci un giro”.

Tantissimi sono i commenti del prof. Giannitrapani, non solo colleghi docenti, ma anche studenti. In particolare, una docente ha affermato: “E nelle scuole, oltre ai nostri studenti, ci siamo noi insegnanti, a cui, a tanta politica, diamo fastidio”. Un altro utente, invece, ha punzecchiato: “Farsi un giro, nel senso di stare nei banchetti degli studenti a guardare e ascoltare in silenzio, non salire in cattedra”.

