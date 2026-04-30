Il rispetto per gli animali “premia” le scuole: i vincitori del concorso LAV sull’amore per gli amici a quattro zampe

Sono stati 16.726 gli alunni, appartenenti a 950 classi provenienti da quasi tutte le regioni italiane, a partecipare con i loro disegni a “Io rispetto gli animali”, il concorso di LAV rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, che si rinnova ogni anno e ha ormai raggiunto la sua sesta edizione.

Oggi la giuria ha annunciato le cinque classi della scuola primaria e le cinque della scuola secondaria di primo grado risultate vincitrici, selezionate sulla base del messaggio trasmesso, della sua originalità, dell’aderenza ai valori dell’associazione e della qualità artistica espressa. Alle cinque classi della scuola primaria e alle cinque della scuola secondaria di primo grado giudicate migliori sarà conferito un buono acquisto del valore di 250 euro. Inoltre, ai tre istituti che complessivamente hanno presentato il maggior numero di disegni al concorso sarà assegnato un buono acquisto del valore di 500 euro.

“Siamo molto felici di registrare ancora una volta un’altissima partecipazione al nostro concorso“, dichiara Giacomo Bottinelli, responsabile A Scuola con LAV, “che ogni anno riesce a coinvolgere centinaia di insegnanti e migliaia di alunni su un tema molto sentito come quello del rispetto degli animali. Le risposte che abbiamo dai docenti ci confermano che ci stiamo muovendo nella direzione giusta e confermiamo anche una prossima edizione del concorso nell’anno scolastico 2026/27”. Il concorso, inoltre, ha visto quest’anno la nascita di una versione gemella in Svezia, grazie a Rädda Djuren Klubben, che lo ha organizzato nel Paese scandinavo con il nome di “Jag respekterar djur”, coinvolgendo oltre mille alunni.

Di seguito le classi vincitrici del concorso. Per quanto riguarda la scuola primaria, si tratta delle classi 4A, Scuola primaria “Giuseppe Lucatelli” – I.C. “G. Lucatelli”, Tolentino (MC); Classe 1A, Scuola primaria “Gennaro Serroni” – I.C. Teramo 4, Teramo; Classe 3A, Scuola primaria – I.C. “Vigolo Vattaro”, Altopiano della Vigolana (TN); Classe 2A, Scuola primaria “Giovanni Segantini” – I.C. Bassa Atesina, Bronzolo (BZ); Classe 1A, Scuola primaria “Luigi Volpicelli” – I.C. “Cesira Fiori”, San Demetrio Ne’ Vestini (AQ).

Per quanto riguarda le secondarie di primo grado, si tratta delle classi 1BM, Scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni” – I.C.S. “Nord”, San Benedetto del Tronto (AP); Classe 1B, Scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo” – I.C. “Verbania Intra”, Verbania (VCO); Classe 3B, Scuola secondaria di primo grado – I.C. “Domenico Scinà/Gaetano Costa”, Palermo; Classe 2F, Scuola secondaria di primo grado “Raffaele Scauda” – I.C.S. “G. Falcone – R. Scauda”, Torre Del Greco (NA); Classe 1D della Scuola secondaria di primo grado “Guinizzelli – Carracci” – I.C. N.8, Bologna.

Per quanto riguarda la classifica degli istituti, in testa si trova l’I.C.S. “Lombardo Radice” di Palermo [711 disegni]. Seguono l’I.C. Verbania Intra di Verbania (VCO) [490 disegni]; I.C.S. “G. Giusti” di Terzigno (NA) [457 disegni].