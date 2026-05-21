Sciame d’api vicino a una scuola a Bolzano, arrivano i vigili del fuoco: “Avevano preso residenza sulle scale”

Uno sciame d’api a pochi metri da una scuola, che avrebbe potuto comportare un pericolo per gli alunni ma, per fortuna, è stato rimosso senza conseguenze. Accade a Bolzano, dove una scuola ha dovuto chiamare i vigili del fuoco per spostare gli insetti. A raccontare la vicenda è Trento Today, che ricorda come gli avvistamenti di animali selvatici nel capoluogo altoatesino siano tutt’altro che raro, suscitando curiosità e a volte un po’ di preoccupazione.

“Dopo il capriolo sceso dalle pendici del Guncina e transitato nel liceo scientifico di lingua tedesca durante la ricreazione, nelle scorse ore è stata la volta delle api”, si legge nell’articolo. “La location è sempre la stessa, ovvero una scuola del capoluogo: in questo caso parliamo della scuola Rainerum di piazza Domenicani dove lo scorso 19 maggio uno sciame di api ha pensato bene di ‘prendere residenza’ sulla scalinata d’ingresso dell’edificio scolastico”.

Per evitare “problemi e spiacevolezze”, prosegue la testata, “sono dovuti intervenire i vigili del corpo permanente che, utilizzando un’apposita attrezzatura per l’aspirazione, hanno liberato l’area dallo sciame, rendendola nuovamente sicura e fruibile. Durante le operazioni, l’ingresso nell’istituto scolastico è stato garantito con dei percorsi alternativi”. Una volta completata l’operazione, conclude Trento Today, “la situazione è tornata alla normalità“.