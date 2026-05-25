Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 25 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
25.05.2026

Cinghiali vicino a una scuola dell’infanzia, il caso in provincia di Ancona. Gli esemplari saranno catturati e abbattuti

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Un gruppo di cinghiali che staziona vicino a una scuola dell’infanzia, destando preoccupazione tra gli alunni e il personale scolastico. Non soltanto per le possibili reazioni degli animali, ma anche per le ripercussioni sul piano sanitario. Accade in un piccolo comune in provincia di Ancona, dove sono state attivate le procedure per la cattura e l’abbattimento degli esemplari.

A darne notizia è AnconaToday, secondo cui i cingiali “la presenza dei cinghiali in zona urbana è ‘reiterata e accertata’ e richiede interventi di contenimento per tutelare la pubblica incolumità”. In particolare, quelli avvistati vicino alla scuola “sarebbero una mamma con i cuccioli”. Durante le operazioni “sarà richiesta la presenza delle forze dell’ordine per interdire l’accesso all’area ai non autorizzati”.

A stabilire la cattura e l’abbattimento è un’ordinanza firmata venerdì dal primo cittadino, “che dà il via libera al piano di contenimento previsto dal protocollo ministeriale contro la peste suina africana“. Le operazioni di trappolamento, si legge ancora, sono state affidate all’Urca, l’Unione regionale cacciatori dell’Appennino, che ha già collaborato con il Comune per la cattura di ungulati in area urbana.

animali a scuola

Sciame d’api vicino a una scuola a Bolzano, arrivano i vigili del fuoco: “Avevano preso residenza sulle scale”

Il rispetto per gli animali “premia” le scuole: i vincitori del concorso LAV sull’amore per gli amici a quattro zampe

Pasqua, scuola dell’infanzia dona pulcini vivi ai bambini: animalisti insorgono, interviene la Regione Campania

Studenti adottano 9 gatti, la colonia felina diventa progetto educativo a scuola

Acquario di Genova, laboratorio d’apprendimento attivo che va oltre i segreti marini: perchè per gli alunni è più d’una “gita” tra vasche e delfini

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Cinghiali vicino a una scuola dell’infanzia, il caso in provincia di Ancona. Gli esemplari saranno catturati e abbattuti

Redazione

“Sei una delusione umana”, alunno si lancia dalla finestra dopo rimprovero. I genitori chiedono risarcimento da quasi un milione

Redazione

67 meme: cosa significa? Anche il Papa ha fatto il gesto virale amato dai giovani

Redazione

Famiglia nel bosco, bambini verso l’iscrizione alla scuola pubblica. Verifiche per decidere a quale classe ammetterli

Redazione
vai alla ricerca avanzata