Il sorriso di Michele ignorato dal decreto 62 del 2024

Per il secondo anno consecutivo – basandosi sulle direttive del decreto legislativo n.62 del 2024 – al posto della dicitura: “alunno diversamente abile”, ogni insegnante dovrà utilizzare la dicitura “alunno con disabilità”.

Dicitura che, per il secondo anno consecutivo, non utilizzerò.



Il motivo è semplice: è la riproposizione della retriva dicitura “alunno portatore di handicap” utilizzata anni fa. Insomma, a mio parere, un muro. Finché qualche illuminato non ne troverà una migliore, nelle mie programmazioni continuerò a utilizzare la dicitura, “alunno diversamente abile”, forse non perfetta ma certamente più inclusiva. E provo a motivare questa scelta.



Qualsiasi essere umano, alunno o persona adulta, possiede delle abilità ma è carente, inevitabilmente, in altre. Per non sparare sulla croce rossa non parlerò delle mie inabilità matematiche, scientifiche e digitali o della mia insofferenza all’ordine.

Ma andiamo sul concreto: io posso essere un insegnante affabulatore fantastico, che conquista i propri alunni perché conosce a menadito la propria materia, ma non possedere l’indispensabile abilità empatica di mettermi nei panni dei miei alunni, comprendere le loro fragilità, il loro bisogno di qualcosa che va oltre la mia competenza didattica. Sono, in altre parole, un insegnante monco, incompleto.



Nella scuola, nella sanità, nell’amministrazione pubblica e in ogni ambito lavorativo ci sono persone con abilità empatiche sotto la sufficienza, incapaci di interagire con l’altro, di sorridere, di abbracciare l’altro con lo sguardo. Sono anaffettive o con una affettività carente. Insomma, sono “diversamente abili”, come sono diversamente abili ragazzi carenti in alcune abilità cognitive, ma che eccellono proprio in quell’affettività che rendono migliore e più gioiosa anche la nostra vita scolastica, ma non solo. E vengo a concludere. Alcuni politici e intellettuali, o presunti tali, di tanto in tanto propongono di inserire questi ragazzi in classi o scuole speciali, privando, la scuola, di una risorsa. Si badi: non ho detto “privando questi ragazzi di stare con i propri coetanei”, perché questo lo do per scontato.



Ho scritto proprio “privare noi” di quella risorsa che è l’affettività che questi ragazzi trasmettono, a volte anche solo attraverso un abbraccio o un semplice sorriso. Un abbraccio o un sorriso che cambia in positivo l’ambiente scolastico, le dinamiche della classe, lo stare insieme rispettando l’altro. Cambiamenti che solo chi vive la scuola da dentro può verificare e apprezzare quotidianamente.



Potrei raccontare centinaia di episodi dove questi ragazzi sono stati, e sono, un valore aggiunto e non – come molti soloni credono – un peso nella classe, sia per i compagni sia per noi insegnanti. Mi limiterò a un esempio recente, del quale mi giovo nel mio ultimo anno nel meraviglioso mondo della scuola. Michele è un ragazzino in carrozzina che ha l’insegnante di sostegno.

I compagni di classe si avvicinano, lo chiamano, lui si gira, si scambiano sorrisi. Michele lo incontro ogni mattina nel corridoio. Mi avvicino a lui, gli dico “ciao Michele”, lui si gira verso la mia voce, a volte con fatica. Ripeto “ciao Michele come stai”, gli sorrido. Lui mi spara un sorriso mille volte più bello e vero del mio, e mi saluta con i suoi occhi che parlano, ovviamente a chi è capace di osservare e ascoltare.



Michele forse non lo sa ma, nella mia scuola che non erige muri, è un valore aggiunto perché aggiunge umanità, tenerezza, affettività in un mondo sempre più distratto a cui manca come l’aria l’umanità, la tenerezza, l’affettività. Domani Michele, in una società educata a non erigere muri, sarà, con il suo sorriso e con il suo carico di gioiosa umanità, quel valore aggiunto di cui abbiamo bisogno.

Augusto Secchi