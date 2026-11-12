Non sono inserito nelle GPS: posso comunque diventare supplente?

Anche chi non è ancora inserito, per l’anno scolastico 2026/2027, nelle GPS di una provincia, ma ha il titolo di accesso per entrarci, potrà comunque diventare supplente attraverso la partecipazione a precisi Interpelli pubblicati sui siti web degli Uffici scolastici regionali, uffici scolastici provinciali e delle singole istituzioni scolastiche.

Come trovare gli interpelli

Per la ricerca degli Interpelli vi consiglio di seguire il seguente video tutorial che vi spiegherà come arrivare a trovare l’Interpello che potrebbe fare al caso vostro:

Cos’è un interpello

Quando si esauriscono le graduatorie GPS e le GI oppure sono incapienti, il dirigente scolastico, dopo avere cercato il supplente che necessita alla scuola, attraverso le GI delle scuole viciniori, pubblica sul sito della scuola un avviso con tutte le informazioni sulla supplenza — durata, orario, sede di servizio e titoli richiesti (INTERPELLI). Gli interessati potranno candidarsi con il modello predisposto e, in caso di convocazione, devono prendere servizio entro 24 ore. Gli interpelli vengono anche trasmessi all’Ufficio scolastico territoriale e anche agli uffici scolastici regionali di tutta Italia, che li pubblicano in un’apposita sezione dei loro siti istituzionali. A tali interpelli possono partecipare anche i gli aspiranti docenti che devono ancora perfezionare il loro titolo di laurea con alcuni CFU per renderlo idoneo e valido all’accesso ad una o più classi di concorso. Nell’immagine seguente possiamo vedere alcuni Interpelli attivi nella provincia di Monza Brianza:

Elenchi aggiuntivi oltre la supplenza

Il docente che aspira ad ottenere una supplenza da Interpello per il 2026/2027, perché fuori dalle GPS e dalle GI, non deve perdere l’appuntamento importantissimo con l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS. Quindi si consiglia l’acquisizione immediata, prima del 30 giugno 2027, del titolo di abilitazione attraverso i 30, 36 o 60 CFU del DPCM del 4 agosto 2023.

Tra il marzo e l’aprile 2027 ci sarà una finestra di massimo di 15 giorni per potersi inserire negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia tramite il sistema informatizzato delle Istanze Online del MIM.

Ai sensi dell’art.10, comma 1 dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, nelle more della ricostituzione delle GPS, entro il 31 dicembre 2026 verrà emanato un decreto per cui gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2027/2028, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l’automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto. Analogamente, possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi di prima fascia gli aspiranti che conseguono il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nonché coloro che conseguono il titolo previsto per l’insegnamento negli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico.

Chi non è inserito in nessuna GPS, ma comunque acquisisce l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno, potrà scegliere la provincia che desidera per inserirsi nell’elenco aggiuntivo della classe di concorso in cui ha acquisito titolo di accesso.