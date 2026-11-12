La polemica sul libro di storia edito da Laterza non si ferma; gli autori rispondono per le rime a Valditara

Dopo la richiesta del ministro di ritirare il manuale di storia di Laterza, il gruppo autoriale difende il volume contestato: «È il contrario dell’indottrinamento. La scuola deve formare cittadini liberi e consapevoli»

La polemica sulla pagina 666 del terzo volume di Trame del tempo, il manuale di storia edito da Laterza, torna al centro del dibattito politico e scolastico. Dopo l’interrogazione parlamentare presentata da Fratelli d’Italia e la richiesta del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di ritirare il volume, arriva la presa di posizione dei suoi autori, che respingono le accuse di indottrinamento e rivendicano il lavoro svolto.

«Le righe contestate sono scritte da Carlo Greppi, ma le rivendichiamo integralmente come gruppo autoriale delle due edizioni attualmente in commercio e di quella nuova in lavorazione», dichiarano Caterina Ciccopiedi, Valentina Colombi, Carlo Greppi e Marco Meotto in un documento diffuso da Torino il 12 novembre.

Al centro della controversia c’è un passaggio che propone una lettura critica dell’attualità politica, attraverso l’analisi di provvedimenti, dichiarazioni pubbliche e fenomeni politici inseriti nel più ampio contesto della crescita delle destre radicali in Europa e nel mondo. Una ricostruzione che, secondo gli autori, utilizza gli stessi strumenti propri della ricerca storica e che può essere legittimamente discussa e contestata.

«Uno studente di quinta, maggiorenne e con diritto di voto, può farlo in classe, con argomenti», sottolineano, ricordando che proprio il confronto critico tra interpretazioni è uno degli obiettivi fondamentali del manuale.

Per il gruppo autoriale, tuttavia, il problema è soprattutto il tentativo di ridurre un progetto didattico articolato a una singola pagina. Trame del tempo nasce infatti da una precisa concezione dell’insegnamento della storia: utilizzare la conoscenza del passato per comprendere il presente, mettendo al centro documenti, fonti e interpretazioni storiografiche, anche quando tra loro divergenti.

Un’impostazione che punta a superare una visione tradizionale e nazionalista della storia, ampliando lo sguardo alla dimensione sociale, alle mentalità, alla microstoria e alla storia globale. Un metodo che, secondo gli autori, richiede studio, approfondimento e capacità di confronto, risultando quindi incompatibile con qualsiasi forma di indottrinamento.

La presa di posizione si allarga poi a una critica delle politiche scolastiche del governo. Gli autori contestano una visione dell’istruzione sempre più orientata alla formazione di competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, a scapito della costruzione di conoscenze ampie e interconnesse. Nel mirino finiscono anche i tagli previsti dalla legge di bilancio, che dal 2027-2028 comporterebbero, secondo quanto denunciato nel documento, la riduzione di quasi settemila posti tra docenti e personale ATA, e la riforma della filiera tecnico-professionale «4+2», che prevede un coinvolgimento diretto delle imprese nella progettazione dei percorsi formativi.

È in questo contesto che gli autori interpretano la richiesta di ritiro del manuale. «Chiedere il ritiro di un libro di storia, in questo quadro, è prima ridicolo e poi preoccupante», scrivono, individuando nella vicenda il segnale di una concezione della scuola che rischia di subordinare l’istruzione alle esigenze del mercato e di limitare il confronto sulle questioni politiche e sociali.

La loro posizione è netta: docenti e studenti devono poter discutere liberamente i contenuti del manuale, mettendone eventualmente in discussione interpretazioni e tesi, senza pressioni o intimidazioni.

«Tra sapere e non sapere il primo rende liberi e il secondo rende sudditi», affermano, rivendicando il diritto degli storici di svolgere il proprio lavoro senza rinunciare al ruolo di cittadini consapevoli.

Una risposta che va oltre la difesa di un libro e riporta al centro una questione più ampia: quale idea di scuola, di insegnamento della storia e di formazione dei cittadini si vuole costruire?