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Attualità
17.06.2026

Il valore della lettura e la costruzione dei saperi, dal 7 al 15 novembre 2026 torna ioleggoperché: adesioni dal 17 giugno

Lara La Gatta
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Anche quest’anno il Ministero dell’istruzione e del merito diffonde #ioleggoperché, l’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e sostenuta dal Ministero della cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore – attraverso il Centro per il Libro e la Lettura.

Giunta alla sua XI edizione, l’iniziativa è volta a concorrere a creare o potenziare le biblioteche scolastiche italiane, prevedendo una serie di attività ed eventi sul territorio che coinvolgono scuole, librerie e biblioteche.

In particolare, nella settimana dal 7 al 15 novembre 2026 i cittadini potranno acquistare in una libreria gemellata con una scuola, un libro da donare per incrementarne la biblioteca scolastica e lasciare la propria dedica sull’adesivo apposito.

Al termine della campagna di donazione da parte dei cittadini, l’Associazione italiana editori, tramite gli editori associati, contribuirà con un’ulteriore donazione di libri, fino a un tetto massimo di centomila copie. Inoltre, questa edizione vedrà la messa a disposizione da parte degli editori di centomila volumi destinati alle scuole aderenti in Calabria, Sardegna e Molise, in considerazione del fatto che tali regioni nella scorsa edizione, secondo quanto emerso dagli studi dell’AIE, hanno avuto il minor numero di donazioni per scuola

Le iscrizioni all’iniziativa per le istituzioni scolastiche e per le librerie saranno aperte dal 17 giugno 2026 sul sito #IOLEGGOPERCHÉ – Login/iscriviti. I gemellaggi tra scuole e librerie saranno attivabili, sempre sul sito, dagli inizi di settembre.

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