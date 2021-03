Ilaria Capua: “Siamo alla svolta grazie al vaccino”. E in Texas via l’obbligo delle mascherine

Ilaria Capua: “Siamo alla svolta grazie al vaccino”. E in Texas via...

Per Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center, “Siamo alla svolta” e questo grazie al vaccino che avrebbe operato il miracolo.

E infatti dichiara a Di Martedì, la trasmissione su La7: “E’ arrivata la variante inglese e sta succedendo quello che immaginavamo, ma arrivano bellissime notizie e siamo ad un punto di svolta. Stiamo vedendo il miracolo del vaccino, non ci sono virologi che possono essere più convincenti di quello che sta accadendo in Gran Bretagna, in Israele, negli Stati Uniti. Il numero dei decessi è crollato, anche in Italia calano i ricoveri. Dobbiamo stringere i denti per due mesi”.

“Dobbiamo stringere i denti e vaccinare, vaccinare, vaccinare. Il vaccino è un miracolo, una grande vittoria della scienza. Si è lavorato giorno e notte, ora ci siamo”.

“Quando le persone di età elevata saranno vaccinate, gli ospedali si svuoteranno e la vita potrà ripartire”.

Nello stesso tempo il Texas, il governatore annuncia la fine dell’obbligo di indossare mascherine per limitare i contagi di coronavirus: “È ora di riaprire il Texas al 100%”.

“Appare chiaro dalla ripresa, dalle vaccinazioni, dal calo dei ricoveri e dalle sicure pratiche che i texani stanno seguendo, che l’obbligo di indossare mascherine non è più necessario”.

Inoltre, dal prossimo 10 marzo, tutte le attività di business potranno riaprire “al 100%”, considerato che in Texas vengono effettuate un milione di vaccinazioni a settimana.

Anche il Mississippi revoca l’obbligo di indossare mascherine nello Stato. Lo ha annunciato il governatore, indicando che l’attività potrà ripartire al 100%