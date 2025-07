Immissioni in ruolo, 150 preferenze Gae e Gps: le novità – DIRETTA ore 13,30

Dopo l’incontro di ieri, 8 giugno, tra Ministero e sindacati, la Flc Cgil ha pubblicato le indicazioni relative alla stipula dei contratti a tempo determinato per il prossimo anno scolastico 2025/26.

Tempistiche delle domande

Sia per quel che riguarda le nomine da GPS I fascia sostegno finalizzate al ruolo, che per le nomine da GAE e GPS per contratti al 31 agosto e 30 giugno, le domande dovranno essere presentate dal 17 luglio (ore 10.00) al 30 luglio (ore 14.00) su POLIS Istanze on-line. Attraverso la medesima funzione gli aspiranti presentano istanza per le conferme su posto di sostegno.

La diretta della Tecnica risponde live

Di tutte le informazioni utili relative alle immissioni in ruolo, alla scelta delle 150 preferenze, ai tempi e a tanto altro, parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live oggi, mercoledì 9 luglio alle ore 13,30. Ospite Serena Morando del Centro Nazionale Flc Cgil. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA