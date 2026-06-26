Immissioni in ruolo 2026, incontro al Mim: a breve il decreto con il contingente, ecco il cronoprogramma – SCHEDA UIL

Oggi, 26 giugno, si è svolto l’incontro di informativa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Organizzazioni sindacali sulle immissioni in ruolo e sulle nomine finalizzate al ruolo per il personale docente per l’anno scolastico 2026/2027. La Uil Scuola, in un comunicato, ha fatto un riepilogo di quanto discusso.

Il contingente

Il Ministero non ha ancora comunicato il contingente autorizzato, ossia il numero dei posti che saranno effettivamente destinati alle immissioni in ruolo, suddivisi per regione, provincia, grado di istruzione e classe di concorso.

Nel corso dell’incontro il Ministero ha illustrato la procedura delle operazioni, confermando che le assunzioni saranno effettuate attraverso le graduatorie di merito dei concorsi, le Graduatorie ad Esaurimento (GaE), ove ancora presenti, e le ulteriori procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, comprese quelle finalizzate al ruolo. Si attende ora il decreto ministeriale che autorizzerà il contingente delle assunzioni e ne definirà la ripartizione tra le diverse procedure di reclutamento.

Il cronoprogramma

Nel corso dell’incontro è stato illustrato un cronoprogramma che comprende sia le immissioni in ruolo con contratto a tempo indeterminato, sia le assunzioni con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, da effettuare attraverso la procedura provinciale e la mini call veloce dalle Graduatorie provinciali per le supplenze di fascia sostegno.

Entro il 30 luglio

Conclusione delle assegnazioni di sede per:

– Assunzioni a tempo indeterminato su posto comune compresi i contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo PNRR (docenti provi di abilitazione), fatti salvi gli scorrimenti a seguito delle rinunce pervenute.

– Per il sostegno, entro il 30 luglio devono concludersi anche tutti gli eventuali scorrimenti derivanti da rinunce.

Dal 31 luglio al 13 agosto

Assegnazione delle sedi nella provincia di inserimento per gli aspiranti delle GPS sostegno I fascia – procedura finalizzata al ruolo (DM 111/2024).

Entro il 13 agosto conclusione degli eventuali scorrimenti per rinunce.

Entro il 21 agosto conclusione delle operazioni della fase interprovinciale GPS sostegno – procedura finalizzata al ruolo (DM 111/2024), comprensive di:

– assegnazione della provincia;

– assegnazione della sede.