Immissioni in ruolo dirigenti scolastici concorso straordinario, 129 posti: scelta della regione dal 10 al 13 agosto – AVVISO

Ieri, 7 agosto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso relativo alla procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n.107/2023 (concorso straordinario) e all’assegnazione ai ruoli regionali per l’anno scolastico 2026/2027.

Per questa specifica procedura sono stati destinati complessivamente 129 posti, distribuiti esclusivamente nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto.

I candidati posizionati utilmente in graduatoria, convocati prudenzialmente fino alla posizione n. 700 per gestire eventuali scorrimenti dovuti a rinunce, devono esprimere il proprio ordine di preferenza tra le regioni.

La scadenza

Questa preferenza deve essere presentata unicamente tramite la piattaforma POLIS dalle ore 9:00 del 10 agosto 2026 fino alle ore 18:00 del 13 agosto 2026. L’assegnazione avverrà secondo la posizione in graduatoria e le preferenze indicate; chi non presenterà l’istanza nei termini stabiliti verrà assegnato d’ufficio ai ruoli regionali.

I candidati inseriti con riserva nei decreti precedenti hanno superato con successo il corso intensivo di formazione, ma in presenza di contenziosi non definiti si procederà esclusivamente all’accantonamento cautelativo del posto nella regione prescelta.

Al fine di coordinare le assunzioni con la parallela graduatoria del concorso ordinario (DDG 2788/2023), i candidati presenti in entrambi i canali che preferiscano l’ordinario sono invitati a formalizzare la rinuncia alla graduatoria riservata tramite PEC o PEO, agevolando così un rapido scorrimento dei posti. Si evidenzia che la procedura rappresenta una coda del concorso DDG n. 1259/2017 e che i vincitori assunti avranno l’obbligo di permanenza in servizio nella prima regione di assegnazione per un tempo pari alla durata minima del primo incarico dirigenziale previsto dalla legge.

Cosa succede poi

In caso di difficoltà tecniche durante la procedura, è possibile contattare l’assistenza telefonica al numero 080-926 7603 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:30) per problematiche di registrazione a Istanze on line, oppure rivolgersi alla segreteria scolastica di servizio per correggere errori anagrafici o di servizio a sistema. Conclusa la fase di assegnazione ai ruoli regionali, spetterà ai singoli Uffici Scolastici Regionali (USR) avviare le procedure per la convocazione e l’assegnazione delle singole istituzioni scolastiche.