Immissioni in ruolo, in Lombardia in arrivo 12mila docenti, ma non bastano. I sindacati: serviranno almeno 25mila supplenti

La campanella di settembre è ancora lontana ma negli Uffici scolastici si lavora già alla ripresa del nuovo anno. Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l’assunzione di 12.200 docenti in Lombardia, secondo i sindacati però si riuscirà a coprire solo la metà dei posti autorizzati. A riportarlo il TgR Lombardia.
Secondo Luisa Treccani, segretaria regionale Cisl Scuola “resteranno sicuramente dei posti vacanti che poi necessariamente dovranno essere affidati ad incarico annuale perché davvero i candidati inseriti nelle graduatorie non bastano rispetto al fabbisogno di organico del contingente della Lombardia”.
Per far funzionare la macchina scolastica serviranno almeno 25mila supplenti calcola la Flc Cgil. Di questi, 16mila saranno impiegati nel sostegno. Massimiliano De Conca, segretario regionale Flc Cgil Lombardia spiega: “L’organico di sostegno in deroga sarà sostanzialmente raddoppiato, da 18mila a 35mila docenti di sostegno”.
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