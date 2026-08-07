Immissioni in ruolo dirigenti scolastici, 365 posti: ecco come saranno divisi – SCARICA TABELLA

Si è svolta ieri, 6 agosto, al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’informativa sulle prossime immissioni in ruolo dei Dirigenti Scolastici. I posti autorizzati sono 365, dai quali vanno detratti i 19 destinati ai trattenimenti in servizio operati dai vari Uffici Regionali. Lo annuncia Cisl Scuola.

La distribuzione dei posti

Per la determinazione dei contingenti da assegnare al concorso ordinario e a quello riservato si tiene conto di un primo accantonamento in favore del concorso ordinario, “a monte” della mobilità, seguito da una seconda ripartizione, “a valle” della stessa, assegnando complessivamente almeno il 60% dei posti al concorso ordinario e non più del 40% al riservato (conteggiando anche i posti accantonati prima dei movimenti).

La richiesta

La Cisl Scuola, riscontrata la correttezza del riparto presentato rispetto ai criteri previsti dalle norme vigenti, ha chiesto di fornire più precise indicazioni sui tempi e sulle modalità di effettuazione delle nomine. È probabile che da lunedì sia aperta una specifica piattaforma per la procedura nazionale, mentre il concorso ordinario sarà gestito dai vari Uffici Scolastici Regionali.

Infine è stata fornita informativa sulle forme di assicurazione sanitaria integrativa che, probabilmente dal prossimo autunno, riguarderanno il personale della scuola, compresi i Dirigenti Scolastici.

La tabella

Ecco una tabella con la ripartizione del contingente tra le due procedure (ordinario e riservato).