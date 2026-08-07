Registrati
Diretta video

Notizie sulla scuola anche ad agosto. News, interviste e dirette esclusive

guarda
Dirigenti
07.08.2026
Aggiornato il 08.08.2026 alle 10:22

Immissioni in ruolo dirigenti scolastici, 365 posti: ecco come saranno divisi – SCARICA TABELLA

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La distribuzione dei posti
La richiesta
La tabella

Si è svolta ieri, 6 agosto, al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’informativa sulle prossime immissioni in ruolo dei Dirigenti Scolastici. I posti autorizzati sono 365, dai quali vanno detratti i 19 destinati ai trattenimenti in servizio operati dai vari Uffici Regionali. Lo annuncia Cisl Scuola.

La distribuzione dei posti

Per la determinazione dei contingenti da assegnare al concorso ordinario e a quello riservato si tiene conto di un primo accantonamento in favore del concorso ordinario, “a monte” della mobilità, seguito da una seconda ripartizione, “a valle” della stessa, assegnando complessivamente almeno il 60% dei posti al concorso ordinario e non più del 40% al riservato (conteggiando anche i posti accantonati prima dei movimenti).

La richiesta

La Cisl Scuola, riscontrata la correttezza del riparto presentato rispetto ai criteri previsti dalle norme vigenti, ha chiesto di fornire più precise indicazioni sui tempi e sulle modalità di effettuazione delle nomine. È probabile che da lunedì sia aperta una specifica piattaforma per la procedura nazionale, mentre il concorso ordinario sarà gestito dai vari Uffici Scolastici Regionali.

Infine è stata fornita informativa sulle forme di assicurazione sanitaria integrativa che, probabilmente dal prossimo autunno, riguarderanno il personale della scuola, compresi i Dirigenti Scolastici.

La tabella

Ecco una tabella con la ripartizione del contingente tra le due procedure (ordinario e riservato).

assunzioni-dsDownload
immissioni in ruolo 2026

Immissioni in ruolo dirigenti scolastici concorso straordinario, 129 posti: scelta della regione dal 10 al 13 agosto – AVVISO

Immissioni in ruolo, in Lombardia in arrivo 12mila docenti, ma non bastano. I sindacati: serviranno almeno 25mila supplenti

Mini call veloce, qual è la situazione nelle varie regioni e province? Risponde l’esperto

Personale ATA, Flc Cgil Sicilia: immissioni in ruolo solo sul 35% dei posti vacanti

Immissioni in ruolo 2026, come si sta procedendo? L’esperto illustra le fasi

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Ragazzini vendono limonata per comprarsi un motorino, denunciati da un cittadino. Galiano: meglio stare 8 ore al giorno al telefono?

Redazione

Precaria 55enne da 18 anni: “Ho inviato il Cv al supermercato. Sostegno? Non voglio prendere in giro gli alunni”. Pacifico: “Basta umiliazione”

Redazione

Schwa e pronomi a scuola, Valditara: “Grazie alla legge sul consenso informato questi temi non saranno più affrontati”

Redazione

Assegnazioni provvisorie, nel 2027 cambieranno: Serafini (Snals-Confsal) spiega perchè le deroghe vanno allargate – VIDEO

Alessandro Giuliani
vai alla ricerca avanzata