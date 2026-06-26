Registrati
Diretta video

Prima Ora | Notizie del 26 giugno

Docenti
26.06.2026
Aggiornato alle 16:41

Immissioni in ruolo 2026, tutte le novità dall’incontro – Rivedi la Diretta

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La diretta della Tecnica risponde live
RIVEDI LA DIRETTA

Si è svolto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 26 giugno, l’incontro tra Ministero e sindacati sul contingente per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico 2026/27. Oggetto dell’incontro la ripartizione territoriale dei posti (poco meno di 50mila).

La diretta della Tecnica risponde live

Per sapere le informazioni scaturite dall’incontro, il numero del contingente, le date e tutto ciò che è emerso, siamo stati in diretta con la Tecnica risponde live, oggi, venerdì 26 giugno alle ore 16:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA

immissioni in ruolo 2026

Immissioni in ruolo 2026, incontro al Mim: a breve il decreto con il contingente, ecco il cronoprogramma – SCHEDA UIL

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Maturità 2026, gli strafalcioni storici: da D’Annunzio “estetista” alla Guerra Fredda “in Siberia”

Redazione

Liceo Matematico, al via la sperimentazione in 100 istituzioni scolastiche: due ore in più al biennio, un’ora al triennio

Lara La Gatta

Nuove indicazioni nazionali licei, Valditara: “Altro che cancel culture, la nostra è building culture. Recuperiamo il canone occidentale”

Redazione

Tfa sostegno 2026, bandi pubblicati in alcuni atenei ma ancora niente decreto. Flc Cgil sollecita il Mur: va pubblicato presto

Redazione
vai alla ricerca avanzata