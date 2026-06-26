Immissioni in ruolo 2026, tutte le novità dall’incontro – Rivedi la Diretta

Si è svolto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 26 giugno, l’incontro tra Ministero e sindacati sul contingente per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico 2026/27. Oggetto dell’incontro la ripartizione territoriale dei posti (poco meno di 50mila).

La diretta della Tecnica risponde live

Per sapere le informazioni scaturite dall’incontro, il numero del contingente, le date e tutto ciò che è emerso, siamo stati in diretta con la Tecnica risponde live, oggi, venerdì 26 giugno alle ore 16:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.