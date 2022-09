Immissioni in ruolo, a Matera procedura da rifare

Stando alle disponibilità, pubblicate ufficialmente sul sito dell’Ambito Territoriale di Matera, le sedi utili per le immissioni in ruolo 2022/2023 erano l’IIS “Enrico Fermi” di Policoro (1 coe tra diversi comuni), l’I.I.S. “Pitagora” di Montalbano Jonico (1 coe tra comuni diversi), l’I.I.S.”Carlo Levi” di Tricarico (3 cattedre) e l’I.I.S.”Felice Alderisio” di Stigliano (2 cattedre interne).

Dalla procedura art. 59 comma 9 bis dl n.73/2021 (concorso straordinario), a cui spettavano 3 posti per la provincia di Matera, vengono scelte le seguenti sedi: l’unica cattedra del Fermi di Policoro e due delle tre cattedre del Carlo Levi di Tricarico.

Il 30 agosto 2022, dopo la protesta dei docenti a Napoli, in quanto avevano concluso gli orali già a metà luglio, viene finalmente pubblicata la graduatoria del Concorso Ordinario – cdc A011.

Preciso che questi colleghi sono stati chiaramente danneggiati dal ritardo della pubblicazione della graduatoria gestita dalla Campania, perché avrebbero dovuto avere priorità nella scelta in quanto vincitori di un concorso ordinario, ma continuiamo con i fatti… vengono congiuntamente pubblicate le sedi disponibili.

Per la provincia di Matera risultano chiaramente l’IIS “Pitagora” di Montalbano Jonico con la 1 cattedra esterna tra comuni diversi, l’I.I.S. “Felice Alderisio” di Stigliano con le 2 cattedre interne e l’ultima cattedra rimasta delle tre iniziali all’I.I.S.” Carlo Levi” di Tricarico.

Ebbene, vi chiederete cosa sia successo…

L’8 settembre, l’AT di Matera non rimuove queste ultime dalle disponibilità e il famigerato algoritmo usato per le GPS, assegna le cattedre già date ai ruoli tramite Concorso Ordinario ai supplenti di II Fascia , che ovviamente hanno accettato e addirittura preso servizio (su cosa non si sa) trovandosi davanti un incarico annuale!

LA PROCEDURA È CHIARAMENTE DA RIFARE. Attendiamo con ansia segni di vita dall’Ambito Territoriale di Matera.

Maria Guarino