Immissioni in ruolo da Gae e concorsi, circa 25mila posti alla primaria e 14mila all’infanzia

Immissioni in ruolo da Gae e concorsi, circa 25mila posti alla primaria...

Quelle che seguono sono le proiezioni effettuate dalla sigla sindacale Flc Cgil sul conteggio dei posti disponibili per le immissioni in ruolo dopo le operazioni di mobilità e sulla base delle graduatorie ad oggi rese note dal ministero (alcune graduatorie relative al concorso ordinario non sono ancora state pubblicate).

Spiega il sindacato: i posti disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi tra GAE e GM dei concorsi, nella misura del 50% per ognuno dei due canali di assunzione.

Per quanto riguarda la parte del contingente assegnata ai concorsi, la normativa vigente prevede questa ripartizione tra i posti disponibili:

100% dei posti prioritariamente al concorso 2016 , solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute.

, solo se vi sono in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute. Quello che resta dovrebbe andare nella misura del 50% al concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) e nella misura del 50% al concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020).

I dati, aggiornati al 27 giugno, mostrano un totale di circa 25mila posti comuni destinati alla scuola primaria e 14mila destinati all’infanzia.

Peraltro – lo ricordiamo – in questi giorni si effettuano gli ultimi movimenti interni alle graduatorie, con le domande di conferma dei titoli di servizio nell’ambito delle Gps; e con lo scioglimento della riserva nelle Gae.