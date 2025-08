Immissioni in ruolo da GPS I fascia sostegno, si attende di capire se ci saranno posti per la mini call veloce

Risultano tantissime province, soprattutto del nord Italia, dove sono stati pubblicati i bollettini delle immissioni in ruolo dalle GPS I fascia sostegno. Le province più attive nella pubblicazione dei bollettini sono state quelle del Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venenzia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia (dove ci sono verifiche in atto sui bollettini), Molise, Abruzzo. Entro il 5 agosto i neoassunti in ruolo dovranno accettare la nomina oppure rinunciare al ruolo. I posti non accettati saranno rimessi alla disponibilità di un secondo turno di immssioni in ruolo.

Accettazione o rinuncia del ruolo

La sede del ruolo dei neoassunti da gps prima fascia sostegno, è stata attribuita dall’algoritmo sulla base delle preferenze espresse entro le ore 14:00 del 30 luglio, tale sede, pubblicata online nei siti istituzionali degli uffici scolastici provinciali, verrà inviata tramite mail con un link di accettazione. Per i bollettini pubblicati il giorno 1 agosto, ci sarà tempo fino al 5 agosto per entrare in piattaforma, attraverso il suddetto link, per accettare il ruolo. Tale procedura di accettazione è una novità introdotta dal decreto legge n.45/2025.

Secondo turno e mini call veloce

Prima di passare ad eventuali situazioni di mini call veloce, a partire dal 6 agosto potrebbero esserci nuovi turni di immissioni in ruolo sulla base delle rinunce o delle non accettazioni del ruolo.

I posti di sostegno residuati dopo l’assegnazione dei ruolo da GPS sostegno ed elenco aggiuntivo provinciali saranno proposti per una nuova tornata di immissioni in ruolo interprovinciale tramite la cosiddetta mini call veloce.

La procedura della mini call veloce sarà attuabile dal 14 al 19 agosto 2025. Per la precisione gli Uffici Scolastici Regionali e quelli Provinciali pubblicheranno l’elenco dei posti di sostegno disponibili per il ruolo, gli aspiranti al ruolo su tali posti residuati, tramite mini call veloce e se non sono risultati rinunciatari nella fase provinciale terminata il 13 agosto, potranno partecipare a questa nuova tornata di immissioni in ruolo presentando le domande dalle ore 10:00 del 14 agosto fino alle ore 9:00 del 19 agosto 2025.