Immissioni in ruolo da GPS prima fascia sostegno, c’è qualche criticità riguardo i punti attribuiti a chi si trova in posizione utile per il ruolo

Una nostra lettrice, evidentemente ben informata sulla procedura delle GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, ci segnala una criticità del sistema che potrebbe aprire la strada a numerosi contenziosi. Si tratta del punteggio assegnato agli aspiranti al ruolo sui posti di sostegno, regolarmente inseriti nelle GPS I fascia ADAA, ADEE e relativi elenchi aggiuntivi, a cui è stato valutato il punteggio di servizio svolto durante la durata legale del corso Scienze Formazione Primaria.

Servizio prestato in costanza di corso SFP

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto “Nota esplicativa sullavalutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”;

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1550 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze”, il servizio prestato dai docenti in costanza al corso legale di laurea in Scienze della Formazione Primaria, non sarebbe dovuto essere valutato. Al contrario arrivano alla nostra Redazione, segnalazioni della valutazione del servizio prestato in costanza del corso di laurea suddetto, generando in questo modo una evidente incongruità tra quanto previsto dall’OM 88 del 16 maggio 2024 e il reale punteggio attribuito ai docenti nelle GPS. Questa alchimia tra normativa e valutazione dei punteggi, potrebbe aprire la strada a contenziosi, soprattutto per chi da GPS I fascia sostegno potrebbe entrare in ruolo grazie al punteggio irregolarmente acquisito.

Ruolo da prima fascia GPS sostegno

A proposito di immissioni in ruolo da prima fascia GPS sostegno è utile ricordare che dall’1 agosto e fino al 13 agosto si apriranno i termini entro i quali, gli uffici scolastici provinciali, sulla base proprio delle GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, ma anche sulla base delle preferenze espresse nella “Sezione 4” della piattaforma sull’informatizzazione nomine supplenze 2025/2026 per contratti annuali a tempo determinato ai fini del ruolo, andranno ad individuare i neoassunti sui posti residuati di sostegno non assegnati nella fase ordinaria delle immissioni in ruolo.

Ricordiamo che mercoledì 30 luglio ore 14.00 è scaduto il termine per la compilazione della domanda per la scelta delle 150 preferenza per le nomine in ruolo da GPS sostegno prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi per l’anno scolastico 2025/26. Adesso, sulla base di questa compilazione e dei posti disponibili per il ruolo di sostegno, a partire da venerdì 1 agosto a terminare a mercoledì 13 agosto, potranno essere assunti in ruolo dalle gradutorie ADAA, ADEE, ADMM e ADSS, migliaia di docenti presenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze in prima fascia sostegno.

Ricevuta l’individuazione in ruolo da GPS prima fascia sostegno, l’aspirante neoassunto avrà 5 giorni di tempo per accettare o rinunciare al ruolo. Si precisa che la non accettazione del ruolo equivale ad una rinuncia. Tale accettazione o rinuncia è disposta dall’art.2, comma 2 punto 3-quater del decreto legge n.45 del 7 aprile 2025, dove è espressamente specificato che i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato, accettano l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.

La mancata accettazione della sede scolastica è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.

L’accettazione alla nomina in ruolo è di natura telematica, utilizzando un semplice link in cui sarà possibile scegliere la conferma dell’accettare il ruolo o la rinuncia allo stesso. Non utilizzare tale link equivale ad una rinuncia. L’eventuale rinuncia al ruolo determina l’impossibilità di avere supplenze da GPS per l’anno scolastico 2025/2026.