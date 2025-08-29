Home Concorsi Immissioni in ruolo dei prof di religione, caos assunzioni in Lombardia. Arriva...

Immissioni in ruolo dei prof di religione, caos assunzioni in Lombardia. Arriva la denuncia della Uil Scuola

Di
Redazione
-
La Uil Scuola Lombardia denuncia la situazione critica a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico, riguardo le immissioni in ruolo dei professori di Religione Cattolica.

Denuncia della Uil Scuola Lombardia

L’estate è finita e il nuovo anno scolastico sta per cominciare. Eppure in Lombardia la situazione è tutt’altro che serena. A farne le spese, questa volta, sono i docenti di Religione Cattolica, che si trovano a  dover affrontare una situazione decisamente critica, che riguarda le graduatorie del concorso straordinario nella scuola dell’infanzia e primaria. A denunciare le numerose segnalazioni dei docenti, che continuano a segnalare errori nella valutazione dei titoli di servizio per l’anno scolastico 2023/24, anno che non sarebbe dovuto essere considerato ai fini del punteggio, è ancora una volta Uil Scuola Lombardia.

Caos tra gli aspiranti neoassunti

 “ Le graduatorie definitive, a tutt’oggi non sono ancora state pubblicate – spiega il responsabile nazionale del dipartimento Uil Scuola Irc Mario D’Ambrosio – ; e questo sta creando disagio e incertezza tra i candidati. Come se non bastasse, la  mancata definizione delle immissioni in ruolo, prevista per il primo settembre, aggrava ulteriormente la situazione”.

Solo ieri c’è stato il confronto tra i vertici del Sindacato lombardo e l’Ufficio Scolastico regionale, che ha assicurato che tutto sarà sanato entro il 31 agosto.

Ma tra i docenti di religione di ogni ordine e grado, in Lombardia, regna il caos. Per D’Ambrosio : “troppe incertezze e ritardi nelle immissioni in ruolo”.

I numeri non mentono mai

E i numeri, nonostante le rassicurazioni dell’Usr, purtroppo parlano chiaro. In Lombardia, i posti  del contingente relativo al concorso straordinario Irc sono: 488  per  infanzia e primaria e  445 per la secondaria.

“Con il decreto ministeriale del 18 luglio 2025  – continua D’Ambrosio –  erano stati aggiunti ulteriori posti del concorso ordinario: per la precisione parliamo di altri 165 per infanzia e primaria e 150 per la secondaria. Ovvero ulteriori 335 posti aggiuntivi che sommati ai 933 complessivi del concorso straordinario, superano le mille e duecento unità. Ma i precari sono molti di più”.

Non va meglio su scala nazionale dove i posti, come da bando erano 6428, ripartiti in 4500 per il concorso straordinario e 1928 per quello ordinario.

“ Da questi – conclude D’Ambrosio – vanno decurtati i 406 posti per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024 /2025 lasciando quindi 6022 posti per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2025/2026.

Si attendono graduatorie definitive corrette

È perciò fondamentale che le autorità competenti intervengano tempestivamente per garantire la corretta valutazione dei titoli, nella pubblicazione delle graduatorie definitive arrivata all’ultimo momento e l’effettiva immissione in ruolo dei docenti Irc; assicurando così un avvio sereno dell’anno scolastico per studenti e insegnanti”.

