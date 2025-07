Immissioni in ruolo docenti, da GaE e concorso si deve dare risposta telematica di accettazione o rinuncia

Facendo seguito alla formalizzazione del Decreto Ministeriale di autorizzazione alle assunzioni per l’a.s. 2025/26 e di determinazione del relativo contingente, è necessario sapere che le assunzioni a tempo indeterminato dalle Graduatorie ad Esaurimento e dalle graduatorie di merito dei concorsi saranno gestite interamente con modalità telematica, attraverso specifiche funzioni del sistema informativo SIDI e con accesso, da parte degli aspiranti alle suddette immissioni in ruolo, attraverso il portale POLIS – Istanze online. Si parte con una nota dell’USR Lombardia che invita entro le ore 23,59 del 10 luglio 2025 ad accettare o rinunciare, facendo la propria scelta delle sedi, l’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2025/2026.

La nota USR Lombardia

Come operazione propedeutia all’immissione in ruolo ci sarà l’obbligo di accettazione per via telematica. A tal fine, alle ore 00:01 del 9 luglio 2025 verranno aperte, per le classi di concorso e per i candidati inclusi nella tabella sotto riportata ( Regione Lombardia), le funzioni finalizzate all’accettazione o alla rinuncia dell’eventuale proposta di individuazione e, in caso di convocazione su più graduatorie, per esprimere l’ordine di preferenza per le classi di concorso/tipologie di posto.

La rinuncia all’immissione in ruolo

La rinuncia su una determinata classe di concorso/tipologia di posto corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili su tale provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le classi di concorso/tipologie di posto e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle classi di concorso/tipologie di posto da lui accettate, questo comporterà definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere individuato sulle graduatorie alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui su tali graduatorie. I candidati che, in posizione utile per la nomina e in presenza di disponibilità a livello provinciale, non risulteranno assegnatari di alcuna individuazione a causa della mancata espressione delle preferenze di classe di concorso/tipologia di posto per le quali residuino disponibilità, non saranno oggetto di ulteriori successivi scorrimenti di graduatoria ai fini dell’immissione in ruolo, né per l’anno scolastico 25/26 né per gli anni scolastici successivi.

Rispetto ai candidati che non compileranno alcuna espressione di preferenza entro i termini previsti e che si troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo, il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze. Al fine di evitare assegnazioni d’ufficio, che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive, si invitano, quindi, tutti gli aspiranti, ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze attraverso il portale POLIS – Istanze online.

Si evidenzia, altresì, che, qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato che non siano interessati al nuovo reclutamento e intendano mantenere il contratto in essere, gli stessi dovranno accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 25/26. Si chiarisce, a tal proposito, che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati d’ufficio.

Procedura graduatorie di merito regionali

La stessa procedura che è obbligatoria per accettazione o rinunica al ruolo per chi è inserito in GaE, spetta anche per coloro che sono inseriti in una graduatoria concorsuale regionale di merito, ovviamente ci stiamo riferendo alla Regione Lombardia. Tali GM sono le seguenti: D.D.G. 107/2016, D.D.G. 85/2018, Fascia aggiuntiva, D.D.G. 499/2020 e ss.mm.ii. e D.D.G. 2575/2023