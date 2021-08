Immissioni in ruolo dove le graduatorie sono state pubblicate oltre il 31 agosto

Al fine di non creare disparità di trattamento tra docenti di regioni diverse, SBC chiede che, con un provvedimento legislativo, emendamento da inserire nel DL 111/2021, venga previsto, per i docenti vincitori del concorso straordinario 2020 nella scuola secondaria di primo e secondo grado, l’immissione in ruolo con decorrenza giuridica 1.9. 2021 e con decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio, le cui graduatorie regionali di merito saranno approvate entro il 31 ottobre 2021 in analogia a quanto già previsto dalla legge 106/2021 per i docenti vincitori del concorso STEM.

