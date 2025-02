Impatto della normativa in materia di istruzione professionale, questionario on-line fino al 10 marzo 2025

“Valutiamo l’impatto della normativa in materia di istruzione professionale” è il titolo del questionario pubblicato sul sito ParteciPa, rivolto a tutti i cittadini.

La consultazione ha ad oggetto i provvedimenti in materia di istruzione professionale, inseriti nel Piano biennale di valutazione dell’impatto della regolamentazione 2023-2024 del Ministero dell’istruzione e del merito.

Nel caso delle norme intervenute in materia di istruzione professionale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito vuole acquisire informazioni relative all’impatto delle stesse soprattutto da parte di: studenti e genitori, personale docente, personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), dirigenti scolastici, dipendenti del Ministero in servizio presso gli uffici dell’amministrazione centrale o periferica (Uffici scolastici regionali e Uffici di ambito territoriale), imprese, nonché di qualunque figura sia portatrice di interessi rispetto alla normativa in questione.

Obiettivi del questionario

Rispondendo al questionario ciascuno può dare il proprio contributo per la valutazione di impatto degli interventi normativi in materia di istruzione professionale e favorire lo sviluppo di best practices in materia di consultazione pubblica nel mondo della scuola.

Quando partecipare

La fase di raccolta dei contributi, attraverso la compilazione del questionario, si concluderà lunedì 10 marzo 2025.

Come partecipare alla consultazione

Per compilare il questionario è necessario accedere alla piattaforma ParteciPa con il proprio account SPID, CIE o CNS. Ogni utente può compilare il questionario una volta soltanto.

I dati raccolti verranno trattati in forma anonima.