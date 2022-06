In Alto Adige l’ultima campanella

In Alto Adige l’ultima campanella suonerà domani, giovedì 16 giugno, per circa 90.000 ragazzi e studenti delle scuole.

Nelle scuole in lingua italiana l’anno scolastico 2021/22 andrà in archivio per 22.099 ragazze e ragazzi: 3306 bambine e bambini delle scuole dell’infanzia, 16.958 delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, oltre a 1835 studenti delle scuole professionali provinciali.

Venerdì 17 giugno sul calendario delle scuole primarie è già fissato l’appuntamento con il primo giorno dedicato agli esami di fine ciclo, a cui prenderanno parte 1450 alunne e alunni.

Dal 22 giugno al via gli esami di Maturità per 1251 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, oltre a 60 ragazze e ragazzi delle scuole professionali.

Ultimo giorno di scuola anche per 65.426 bambini e ragazzi degli istituti scolastici di lingua tedesca.

Nelle 24 scuole primarie, medie e superiori ladine, nell’unica scuola professionale e nei 17 asili nido, l’anno scolastico giunto al termine ha riguardato complessivamente 2943 bambini e ragazzi, molti dei quali attendono ora le vacanze estive.