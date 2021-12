In Belgio obbligo di mascherina dai 6 anni e si anticipano le vacanze di Natale

In Belgio obbligo di mascherina dai 6 anni e si anticipano le...

In Belgio il Comitato di concertazione per la lotta al Covid ha introdotto nuove misure e tra le principali iniziative sarebbe prevista la chiusura delle scuole materne e primarie anticipata ad una settimana prima di Natale.

Nelle secondarie si passerà all’insegnamento ibrido con 50% in presenza e il resto in Dad, mentre la mascherina, a partire da lunedì, sarebbe obbligatoria per i bimbi dai 6 anni.

Inoltre dal 6 dicembre gli eventi pubblici negli spazi chiusi saranno limitati a 200 persone, mentre il regime di telelavoro, col massimo di un giorno in presenza alla settimana, viene mantenuto, così come resta la chiusura di bar e ristoranti alle 23.