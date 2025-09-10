In dieci anni la scuola italiana ha perduto quasi un milione di alunni

Il numero complessivo degli studenti, nonostante il numero definitivo degli iscritti all’anno scolastico 2025/2026 non sia ancora disponibile, sembra in costante e inesorabile calo, riflesso diretto della crisi demografica che da anni colpisce l’Italia.

Meno nascite e meno iscritti, passando così in 10 anni, da circa 8,7 milioni di studenti a 7,9 milioni, con un calo del 9 per cento.

In particolare, pubblica pagella politica, la diminuzione ha riguardato le scuole dell’infanzia con una perdita del 21 per cento degli iscritti, le elementari col 13 per cento, le medie con l’8 per cento. Le superiori finora sono rimaste stabili, ma nei prossimi anni anche qui è atteso un calo.

E se il numero degli studenti è in calo, cresce quello degli insegnanti nelle scuole statali. Infatti, scrive il portale, nell’anno scolastico 2014/2015 i docenti erano 722 mila, di cui 110 mila di sostegno, mentre lo scorso anno sono arrivati a 890 mila, con 205 mila insegnanti di sostegno. In pratica gli insegnanti delle materie ordinarie sono aumentati di 73 mila unità, pari al 12 per cento in più, mentre gli insegnanti di sostegno sono cresciuti di 95 mila, con un balzo dell’86 per cento.