In Europa è allarme covid e a N.Y la scuola rimane chiusa

Il direttore europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Hans Kluge, in contemporanea con la riapertura delle scuole, ha raccomandato ai governi di non ridurre il periodo di 14 giorni di quarantena per chi potenzialmente sia stato esposto al coronavirus: confermando che nei 53 Paesi della regione nell’ultima settimana sono stati provati 300mila nuovi contagi, mentre in due settimane l’aumento è stato di oltre il 10%.

Ma ha pure aggiunto di non imitare la Francia che, nonostante abbia superato i 10mila nuovi casi in 24 ore, ha ridotto la quarantena da 14 a sette giorni, mentre i dati scientifici raccomandano due settimane.

Intanto a New York il sindaco de Blasio ha di nuovo annunciato il rinvio dell’apertura delle scuole. Un milione di bambini e ragazzini continuerà con l’apprendimento remoto, alle elementari sino al 29 settembre, ai licei all’1 ottobre.

Serve più tempo, ha detto il sindaco, per adeguare gli edifici e non solo.