In Francia proibito l’abito islamico a scuola

In Francia proibito a scuola l’abaya, la tradizionale tunica che copre il corpo della donna dalle spalle ai piedi, spesso accompagnato al velo che lascia scoperto solo il viso.

L’annuncio è stato dato dal ministro dell’educazione nel corso di una intervista al canale tv TF1; ha pure aggiunto che si appresta a trasmettere “regole chiare a livello nazionale” a tutti i dirigenti scolastici.

“La scuola della Repubblica – ha precisato il ministro- è stata costruita attorno a valori forti, in particolare alla laicità. La laicità è una libertà, non un vincolo. Non bisogna poter determinare la religione di uno studente entrando in una classe”

Sul concetto di laicità della scuola, fra l’altro, il ministero aveva pubblicato un rapporto nel quale si sottolineava che essa fosse sotto attacco, dal momento che erano stati denunciati oltre 4.700 casi in cui gli studenti avevano violato il divieto di esibire simboli religiosi.

E ancora, dal 2004, scrive il Corriere della Sera, la Francia ha messo al bando nelle scuole i crocefissi, le kippah ebraiche, i veli islamici, tollerando solo l’abaya.