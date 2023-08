In Germania scarseggiano i docenti, le scuole ricorrono a gadget e offerte vantaggiose per convincere i giovani a insegnare

Docenti cercasi, e rapidamente anche! Non avete i titoli necessari? Nessun problema, ci pensiamo noi ad addestrarvi.

Abbiamo qui riassunto, in strettissima sintesi, quello che sta accadendo nell’Assia, uno dei sedici Land della Germania, con capitale Wiesbaden.

Di fronte alla penuria di insegnanti – ci informa il Frankfurter Allgemeine Zeitung – scuole elementari, medie e superiori reclutano persone senza alcuna esperienza che si improvvisano insegnanti. A Francoforte sul Meno – una tra le città più note dell’Assia e della Germania – l’istituto Anna-Schmidt, che comprende tutti i gradi dell’istruzione, dalle elementari alla maturità, pare abbia trovato la soluzione al problema della mancanza di “veri” docenti: assumere, cioè, esperti in ambito scientifico, artistico, musicale, offrendo loro la possibilità – anche attraverso brevi periodi di formazione in ambito didattico e metodologico – di acquisire quel minimo di competenze utili per entrare in una classe e insegnare ai bambini o ai ragazzi. E con un’offerta in più che non si può rifiutare: la possibilità di insegnare una sola materia, contrariamente alla regola vigente in Germania, che impone ai docenti di insegnare almeno due materie.

È così che una pianista serba di fama internazionale stabilitasi in Germania nel 2006 si è trasformata in docente di musica. Allo stesso modo un giovane di origine greca specializzatosi in Germania in fotonica e optoelettronica, si trova a insegnare fisica. Con una certa fatica, del resto, in quanto – come dichiarato dallo stesso al quotidiano tedesco – non è facile trasmettere ai ragazzi in modo efficace una materia complessa come la fisica.

In questi casi, tuttavia, la scuola può proporre al massimo un contratto part-time non superiore ai cinque anni. Se volessero ottenere l’immissione in ruolo, i giovani “apprendisti” docenti dovrebbero seguire un percorso formativo di tre anni e mezzo.

Ma come mai questa penuria di docenti in Germania? La risposta è abbastanza semplice e intuitiva: gli stipendi sono bassi e dunque l’insegnamento non attrae i giovani laureati, chi può trovare di meglio lo fa. Da notare, comunque, che in base agli ultimi dati Eurydice, lo stipendio medio lordo annuo di un docente tedesco si aggira intorno ai 75.000 euro all’anno, il doppio rispetto ai “poveri” professori italiani…

Ultima ciliegina che alcune scuole tedesche mettono sulla torta per allettare potenziali docenti, l’offerta di biciclette per coprire la distanza casa-scuola e abbonamenti in palestra.