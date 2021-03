In Piemonte DaD al 100% dall’8 marzo dalla seconda media in poi: anche prima se c’è rischio alto

In Piemonte DaD al 100% dall’8 marzo dalla seconda media in poi:...

L’innalzamento dei contagi da Covid-19 costringe le Regioni a prendere le contromisure: in Piemonte, da lunedì 8 marzo per 15 giorni l’attività didattica di seconde e terze medie e delle scuole superiori si svolgerà in didattica a distanza al 100%.

Anche le altre scuole a rischio

Venerdì 5, alla luce dei dati degli oltre trenta distretti sanitari del Piemonte, la Regione Piemonte estenderà la didattica a distanza anche per gli ordini e gradi scolastici inferiori nelle aree dove l’incidenza dei contagi supera la soglia di allerta (250 casi ogni 100 mila abitanti) o sono presenti gli altri parametri in attuazione del nuovo Dpcm.

L’obiettivo della Regione governata da Alberto Cirio è quello di introdurre la DaD laddove c’è la presenza certificata di casi da variante con azioni restrittive già attuate e un incremento palese di contagi.