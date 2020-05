In un video l’appello degli studenti siciliani fuori sede: “Fateci tornare”

Sono studenti siciliani bloccati da quasi due mesi a Milano, Torino, Roma, Firenze e altre città d’Italia. Quando è iniziato il lockdown hanno deciso di rimanere a fare la quarantena nelle città in cui si trovavano per studio o lavoro e non tornare a casa per paura di contagiare i propri cari.

Hanno atteso per settimane l’inizio della fase 2 per poter tornare in Sicilia, in tutta sicurezza, ma ora si trovano costretti a rimandare di nuovo dopo la scelta del governatore Musumeci di blindare l’Isola per un mese ancora. E allora hanno deciso di metterci la faccia, di riprendersi in video, di unirsi a distanza con l’hashtag #fatecitornare.

Su change.org è partita pure una petizione.