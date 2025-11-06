Incidente Arignano, scontro frontale tra scuolabus pieno di studenti e un’auto: un morto, venti feriti

Oggi, poco dopo le sette di questa mattina, si è verificato un incidente stradale all’ingresso di Arignano, nel Torinese, all’incrocio fra via Borgo Cremera e via Borgonuovo. Si è trattato di uno scontro frontale tra auto e scuolabus: c’è un morto e 20 studenti feriti. Lo riporta La Repubblica.

Sul bus c’erano cinquanta studenti

Sulle cause dell’incidente stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Chieri. Di certo l’impatto è stato fortissimo, con l’abitacolo della Bmw praticamente schiacciato: per il conducente, soccorso dai sanitari del 118 di Azienda Zero, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono arrivati anche l’elicottero e i vigili del fuoco di Chieri. A bordo del bus c’erano circa cinquanta studenti diretti a scuola e una ventina hanno riportano ferite lievi, curate sul posto e all’ospedale di Chieri.

Il precedente

L’incidente ricorda da vicino quello accaduto solo una settimana fa a Oderzo, nel Trevigiano: in quel caso è morto un automobilista di 85 anni, che guidava senza patente e che con il suo suv ha invaso la corsia opposta, mentre undici studenti sono rimasti feriti nel pullman che, a differenza di quanto avvenuto questa mattina, si è ribaltato nel fossato.