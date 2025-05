Incidente bus scolastico con alunni francesi e italiani. La dirigente si reca sul posto per sostenere gli studenti

Nel tardo pomeriggio di ieri 19 maggio un autobus turistico che trasportava circa 60 persone, tra cui in maggioranza alunni e alunne di due scuole medie, tra gli 11 e i 13 anni una italiana e una francese, si è schiantato contro gli alberi di corso san Maurizio a Torino a pochi passi dal fiume Po.

L’incidente, che si è verificato intorno alle 17,30, ha avuto fortunatamente conseguenze lievi, se si considera l’impatto del mezzo contro i grandi alberi che si allineano lungo il viale torinese.

Le scolaresche presenti sul mezzo avevano appena terminato la visita di Torino, come parte del programma Erasmus, a cui entrambe le istituzioni stanno partecipando in questi giorni.

A bordo vi erano 56 persone, di cui 26 italiani e 30 francesi.

Le scuole

I francesi, accompagnati dalle loro docenti, provengono da Avignone, mentre il gruppo della scuola italiana proviene dall’Istituto comprensivo di Revello in provincia di Cuneo.

Il comprensivo italiano, guidato dalla dirigente Patrizia Teresa Revello, da gennaio 2025 impegnata a dirigere la scuola, si trova nel comune di Revello, in provincia di Cuneo.

La dirigente, che appena avvisata dell’incidente si è subito recata sul posto, ha mantenuto alto il morale dei giovani studenti e delle docenti italiane e francesi: è stata un’avventura che non dimenticheranno ha detto aggiungendo seppure frastornata i ringraziamenti per il pronto intervento delle autorità cittadine piemontesi.

L’incidente

Il bus procedeva in direzione del fiume Po, prima di interrompere la sua corsa contro gli alberi e alcuni cartelloni pubblicitari, dopo che il conducente ha perso il controllo, per cause ancora sconosciute, causando anche l’abbattimento di un palo dell’illuminazione pubblica e danneggiando diversi veicoli, lasciando al buio numerosi isolati.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura e gli agenti della polizia locale e Corso San Maurizio è stato chiuso al traffico, causando non pochi problemi alla mobilità cittadina in un orario di punta. Fino a tarda sera sono state eseguite le operazioni di rimozione del mezzo, che probabilmente dureranno tutta la notte.

Sono stati trasportati in ospedale tre persone, tra cui il conducente, un’insegnante e un allievo, mentre altri sono stati medicati sul posto, non avendo riportato danni importanti ma solo tanta paura.

Provvidenziale è stata la vicinanza al luogo dell’incidente dell’Istituto Tecnico Industriale “Amedeo Avogadro”, scuola che vanta una storia pluricentenaria, vere e proprio punto di riferimento nel capoluogo piemontese per la formazione tecnica industriale, che ha aperto le sue porte ai giovanissimi studenti che scesi dal bus si sono potuti rifocillare grazie alla immediata generosità del personale dell’istituto secondario e hanno concluso l’avventura mangiando una pizza offerta dal Comune di Torino.