Incidente Lecce, docente 66enne rimane intrappolata nella sua auto: salvata per miracolo da un poliziotto fuori servizio

Un brutto incidente stradale si è verificato oggi, 31 marzo, vicino Lecce. L’automobilista coinvolta è una docente del conservatorio di 66 anni, che stava rientrando a casa. La donna è stata tratta in salvo da un poliziotto libero dal servizio. Lo riportano La Repubblica e Lecce Prima.

L’insegnante era rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo della sua auto. È stata ricoverata in ospedale in codice giallo per un forte trauma cranico e qualche abrasione ma le conseguenze dell’incidente potevano essere ben peggiori.

Tragedia sfiorata

L’uomo, 50 anni, ha accostato e ha prestato i soccorsi. “Ho subito chiamato il numero di emergenza del 113 – racconta il poliziotto – ho cercato di far rallentare le macchine piazzando un triangolo per strada. Sono entrato nell’auto dell’insegnate per sincerarmi delle sue condizioni. Non mi lasciava la mano. Aveva paura e temeva per la sua vita. Ho cercato di rassicurarla dicendole che i soccorritori sarebbero arrivati dopo pochi minuti. Ho recuperato il telefonino che aveva nella borsa in un cofanetto del lato passeggero e ho chiamato le sorelle. Nel frattempo le sono rimasto a fianco”.

“Quando sono arrivati i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare la carrozzeria per immobilizzare la donna con un collare e caricarla su un’ambulanza. Era cosciente fortunatamente e mi teneva la mano anche quando è salita sul mezzo di soccorso. Non finiva di ringraziarmi ma io in quei momenti pregavo soltanto che potesse stare bene”, ha concluso. Effettivamente, con il trascorrere delle ore, il quadro clinico dell’insegnante è migliorato rapidamente e nel primo pomeriggio è stata dimessa dall’ospedale.